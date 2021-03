samedi 13 mars 2021 • 126 lectures • 1 commentaires

iGFM - (Dakar) Le communiqué à l’air d’une mise en garde. La famille du jeune Yaya Bâ, blessé lors des manifestations à Kolda, condamne toute politisation du drame que vit leur enfant.

Les parents du jeune koldois estiment que leur fils a manifesté sous le «manteau du citoyen» sorti spontanément défendre les acquis démocratiques du Sénégal, à l’image de milliers d’autres jeunes du pays.



Mais «Yaya Bâ n’est affilié à aucun parti politique», ont-ils fait savoir. Cette précision de taille découle du fait que depuis la blessure du jeune koldois, certains politiciens ont commencé à «politiser» l’affaire. Ce que condamnent ses parents.



«C’est dans le combat noble pour défendre les acquis démocratiques du Sénégal que Yaya Bâ a eu de graves blessures au cou et à la colonne vertébrale. Et fort heureusement un de ces amis d’enfance du nom d’Abdourahmane Baldé dit Doura a entièrement pris en charge ses frais médicaux et ses dépenses familiales. Nous le remercions pour ce geste qui montre encore une fois qu’il n’a ni oublié ses racines ni tourné le dos à ses frères et sœurs du Fouladou», a écrit le père du jeune Yaya Bâ, Hady Bâ.



Le pater de Yaya n’a pas manqué de présenter ses condoléances aux familles des victimes et souhaiter un prompt rétablissement à tous les autres blessés, lors de ces échauffourées.





