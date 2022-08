samedi 27 août 2022 • 129 lectures • 0 commentaires

Société 1 heure Taille

Une bande de malfaiteurs a été appréhendé à Comico Yeumbeul. En effet une enquête ouverte par le commissariat de cette localité à permis de démanteler ces bandits. En effet selon libération qui retrace le film « tout a commencé le 24 août dernier, en pleine journée, des individus se sont rendus dans une maison située à Yeumbeul Comico en prétextant chercher quelqu'un. Mais dès que l'employée de maison a commencé à leur expliquer que celui qu'ils cherchaient n'habitait pas là, ils ont sorti des couteaux avan

Le journal de continuer « elle sera enfermée dans une pièce tout comme la propriétaire de la maison et une autre femme se trouvant sur les lieux. Ainsi, les malfaiteurs se sont emparés de 500.000 Fcfa, d'une chaîne en or et des téléphones des victimes ». En effet, un des malfaiteurs qui se nomme M.Dièye reconnu par les victimes a été arrêté à Keur Massar par les limiers et il est passé aux aveux. C'est ainsi que les enquêteurs ont mis la main par la suite à ses complices à savoir D.Sèye, P:Diouf, B.Diouck et M.Thiam entre Keur Massar et la Médina. Préciser que le receleur M.Fall à qui les téléphones avaient été vendus, a été interpellé à Colobane. Il a déclaré avoir cédé les appareils en pièces détachées pour brouiller les pistes. A noter que les couteaux utilisés par les malfaiteurs ont été saisis lors des perquisitions.