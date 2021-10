jeudi 21 octobre 2021 • 158 lectures • 0 commentaires

iGFM - (Dakar) Pastef Dakar avait décidé de suspendre ses activités au sein de Yewi Askanwi. Il a, à présent, décidé de revenir autour de la table.

«La Coordination départementale de PASTEF Dakar a décidé de lever sa suspension et de reprendre ses activités au sein de la Coordination départementale de la Coalition Yewwi Askan Wi (YAW)», indique Abass Fall, le Coordonnateur Départemental de Pastef.



Il renseigne, dans son communiqué parcouru par iGFm, que des échanges fructueux et fraternels entre les leaders membres de la Coalition ont abouti à l'aplanissement des incompréhensions de part et d'autre.