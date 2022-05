mercredi 18 mai 2022 • 579 lectures • 3 commentaires

iGFM - (Dakar) La coalition Yéwwi Askan Wi a déposé son recours au Conseil constitutionnel après le rejet de sa liste de Dakar par la Direction générale des élections (Dge) hier mardi.

«Nous sommes venus ici pour déposer ces recours, pensant naturellement, que pour cette fois, les sages seront compétents dans ce domaine et vont dire le Droit. La lecture du Droit donnera aussitôt la possibilité à la coalition Yewwi askan Wi de compétir à Dakar et d’y avoir sa liste», a indiqué Déthié Fall.



Le mandataire de la coalition souligne qu’ils ont déposé un second recours. Celui-ci concerne l’excédent de parrains dans le dossier de Benno Bok Yakaar. « Le dépassement à lui seul suffit pour invalider toutes les listes de Benno Bok Yakaar aussi bien au niveau national que dans la diaspora. Et il y a la jurisprudence Malick Gackou qui est là», souligne M. Fall au sortir du siège du Conseil constitutionnel.