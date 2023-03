vendredi 31 mars 2023 • 247 lectures • 0 commentaires

iGFM - (Dakar) La prochaine marche de Yewwi Askan Wi, initialement prévue le 3 avril prochain, a été finalement reportée.

«La coalition YEWWI ASKAN WI, tenant compte des échanges avec de Hauts gradés des forces de défense et de sécurité de notre pays et aussi des résultats de larges concertations, a décidé de reporter à une date ultérieure sa manifestation du 03 Avril 2023 qui était prévue sur l'étendue du territoire National», indique la conférence des leaders de la coalition.



Dans un communiqué de presse publié ce vendredi, elle déclare que les tensions politiques sont le seul fait d'un régime aux abois et en perte de repères. Elle appelle donc le peuple sénégalais "à rester mobilisés pour la libération immédiate de tous les détenus politiques des geôles de Macky Sall". Ils annoncent un nouveau plan d’action, qui sera dévoilé la semaine prochaine.