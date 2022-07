vendredi 15 juillet 2022 • 95 lectures • 0 commentaires

Politique

Yewwi Askan Wi a lancé un nouvel appel à contribution. Ce, pour collecter 50 millions de francs. Des ressources destinées à financer la campagne électorale des législatives.

«La coalition Yewwi Askan Wi invite toutes les sénégalaises et tous les sénégalais épris de paix, de justice, de stabilité et de transparence à se joindre à cette campagne en faisant une contribution pour la bonne cause. L’objectif étant de collecter 50 millions de francs d’ici une semaine, pour permettre à Yewwi Askan Wi de battre campagne sur l’ensemble du territoire national», ont-ils indiqué dans leur texte partagé par Ousmane Sonko sur ses plateformes numériques.