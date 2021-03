dimanche 14 mars 2021 • 261 lectures • 0 commentaires

iGFM - (Dakar ) Youssou Ndour a rendu un grand hommage à Thione Seck qui nous a quitté ce dimanche. Il a rappelé la place qu’occupe le défunt dans la musique sénégalaise et africaine, non sans rappeler leurs rapports.

«Je suis habité par une grande tristesse. C’est une grande perte pour le Sénégal et pour la musique africaine, au vu de tout ce qu’il a eu à faire à dire, à écrire, à incarner. Je suis triste, ému et bouleversé par cette nouvelle qui a m’a réveillé et réveillé les sénégalais.





On a toujours eu de très bonnes relations, Thione et moi. Chaque fois qu’on était seuls, il nous disait combien il me porte dans son cœur. Il me disait "on peut ne pas être d’accord sur des choses mais je te porte dans mon cœur".





Ne l’oublions pas, c’est Thione Seck qui m’a présenté au grand public à Sorano à l’époque. J’étais venu voir son spectacle.»





