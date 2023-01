jeudi 19 janvier 2023 • 59 lectures • 0 commentaires

iGFM – (Dakar) La star de la musique sénégalaise, Youssou Ndour est déjà à Cotonou. Reçu en audience ce 17 janvier 2023 par Aurélien A. Agbénonci, le « Roi du mbalax » doit également rencontrer le président Patrice Talon dont il apprécie « énormément le leadership ».

Youssou Ndour sera au Bénin du 17 au 20 janvier 2023 pour rencontrer le président béninois patrice Talon. Effectivement, le chanteur sénégalais est déjà à Cotonou et a même déjà été reçu en audience ce 17 janvier 2023 en début de soirée par Aurélien A. Agbénonci, ministre des Affaires étrangères et de la Coopération.

« Arrivé à Cotonou dans le cadre d’une visite d’échanges, la star de la musique sénégalaise, Youssou Ndour a été reçu en audience ce 17 janvier 2023 en début de soirée, parAbgenonci. Au centre des discussions, divers sujets dont la Culture et la Diplomatie sur le Continent. » peut-on lire sur la page twitter de la diplomatie béninoise. « Youssou Ndour a saisi l’occasion pour visiter l’Exposition « Art premier et contemporain » en cours à Benin diplomatie. L’artiste, roi du « Mbalax » a salué l’initiative, ainsi que la richesse et la diversité de la culture africaine. »

Dans une courte vidéo publiée sur les réseaux sociaux, il y a quelques jours, le célèbre chanteur, compositeur et acteur sénégalais, avait déjà annoncé les couleurs de son arrivée à Cotonou et a même déclaré son admiration pour le président béninois. « Je suis content de venir voir le président de la république, le président Talon que je suis depuis très longtemps » a déclaré a Youssou Ndour en ajoutant qu’il « apprécie énormément son leadership » et qu’il sera « très heureux de le rencontrer. »

Récemment, le chanteur a été classé parmi les « 200 plus grands chanteurs de tous les temps » par le Magazine de Référence de la musique Rolling Stone.