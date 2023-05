jeudi 25 mai 2023 • 170 lectures • 1 commentaires

L’artiste Youssou Ndour a sonné la grande mobilisation de l’Afrique et de ses partenaires pour faire reculer le chômage des jeunes dans le continent en mettant en avant les énormes opportunités offertes par les industries culturelles et créatives.

«Ce Forum est cadre approprié pour sensibiliser le Sénégal et l’Afrique sur les opportunités que présentent pour les industries culturelles et créatives. C’est moyen efficace pour promouvoir l’employabilité des jeunes. C’est un problème qui interpelle toute l’Afrique et des solutions urgentes doivent être trouvée» a-t-il déclaré à l’occasion d’un forum ouvert à Dakar.