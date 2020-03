Youssou Ndour: « Dans l’union, les sénégalais sont capables de dominer toutes les situations »

iGFM-(Dakar) Le leader du mouvement Fecce Maci Boole, Youssou Ndour, n’a pas été en reste dans les concertations entre le président de la République et les leaders de la classe politique au Sénégalaise dans le cadre de la lutte contre le COVID-19. Reçu au palais de la République, il a réitéré son soutien total au chef de l’Etat et au peuple Sénégalais dans ce combat contre la pandémie qui menace le monde.

« Le président de la République est en train de faire un excellent travail dans le cadre de la gestion de la lutte contre le covid 19. Et tous les sénégalais doivent suivre son exemple. Dans l’union, les sénégalais sont capables de dominer toutes les situations. Nous devons écouter le chef de l’Etat et suivre ses décisions, car il est important d’avoir un bon leader dans ce genre de situation. Il assure pleinement ce rôle de chef, et il faut l’accompagner et le soutenir pour remporter cette guerre qui menace sérieusement notre pays. », a déclaré Youssou Ndour.

Pour rappel, le leader du mouvement Fecce Maci Bollé a été reçu au même titre que 15 autres personnalités politiques, dont Idrissa Seck, Ousmane Sonko, Khalifa Sall, Pape Diop, Malick Gakou, Issa Sall, Serigne Modou Kara, Serigne Mansour Sy Djamil, entre autres.