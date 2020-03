Youssou Ndour lance « l’opération Daan Coronavirus »

IGFM – Le Président du conseil d’administration du Groupe Futurs Médias, M. Youssou NDOUR, a convoqué le top management en réunion d’urgence, vendredi 13 mars 2020, à la suite de la rapide propagation du covid19.

Considérant «l’heure très grave», Youssou NDOUR a déclenché « l’opération Daan Coronavirus» et demandé à tous les responsables des supports de son groupe, notamment RFM, L’Observateur, TFM, IGFM, KING FM, de se mettre au service des populations dans le cadre de la prévention du covid19.

Youssou NDOUR a, de plus, pris la décision d’apporter son soutien total et solidaire au gouvernement. Il rencontrera à cet effet, M. Abdoulaye Diouf SARR Ministre de la Santé et de l’Action Sociale, ce week-end, en vue de lui remettre pour le compte de GFM et de la Fondation Youssou NDOUR un important lot de produits sanitaires.

Le président du conseil d’administration du Groupe Futurs Médias et toute son équipe témoignent toute leur solidarité à la Nation sénégalaise et à la diaspora.