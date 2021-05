lundi 31 mai 2021 • 294 lectures • 0 commentaires

Actualité 2 heures Taille

iGFM (Dakar) Un étudiant en cinéma de l’Université de Saint-Louis vient de sortir un livre consacré à la star de la musique sénégalaise Youssou Ndour, une idole de l’auteur dont les textes et les messages l’ont inspiré pour de meilleures études.

"Youssou Ndour, le baobab chantant", ainsi que s’intitule ce nouvel ouvrage publié aux éditions Fama, a été présenté par son auteur au cours d’une cérémonie de dédicace tenue samedi à l’Institut français de Saint-Louis.



Son auteur Abdourahmane Niang, étudiant en master 2 de cinéma, explique avoir été toujours inspiré par les textes de Youssou Ndour, depuis ses années de lycée.



"Si j’ai pu avoir de bonnes notes en philosophie et en français, je peux dire que c’est grâce à ces textes de Youssou Ndour dont l’écoute m’a beaucoup aidé à comprendre certaines leçons", a-t-il déclaré devant un public composé d’amis, de parents et de professeurs.



Selon l’étudiant inscrit en UFR Civilisations, Religions, Arts et Communication (CRAC) de l’Université Gaston Berger (UGB) de Saint-Louis, "Youssou Ndour, de par sa musique, parle à son public en lançant des messages touchants, des thèmes qui rythment la vie du monde et particulièrement de son pays, le Sénégal".



Abdourahmane Niang considère que Youssou Ndour "est un patrimoine mondial qui a prêché par l’exemple en exerçant son leadership dans le domaine économique avec la création d’entreprises où de jeunes Sénégalais travaillent".



Il estime que pour toutes ces raisons, écrire sur celui qui est surnommé ’’le roi du mbalax’’, style bien sénégalais, "se justifie amplement", ajoutant que la référence au baobab dans le titre de l’ouvrage "renvoie à la ténacité" de Youssou Ndour.



Tel un baobab, Ndour "s’enracine et fait montre de persévérance pour réussir tout ce qu’il entreprend", dit l’auteur, qui voit en Youssou Ndour un modèle, notamment de réussite sociale, capable dit-il d’illuminer par sa "baraka" la carrière de cinéaste qu’il compte embrasser.





Le professeur Habib Kébé, un des encadreurs de l’étudiant Abdourahmane Niang, se dit surpris par "le talent exprimé" par son protégé dans ce livre, "un véritable travail scientifique incontournable pour qui veut faire des recherches sur la star sénégalaise".



De même Nino Mendy, également enseignant en communication à l’UGB, n’a pas tari d’éloges à l’endroit du jeune écrivain pour qui il prédit "un avenir radieux à l’image de son idole".



Le livre riche de 180 pages est divisé en trois parties, dont la première porte sur les débuts de Youssou Ndour, la deuxième sur ses règles artistiques, la troisième partie étant consacrée à la thématique de l’amour dans l’œuvre de la star sénégalaise.



L’auteur a traduit en français les chansons du leader du Super Etoile dont les textes sont en wolof, le tout accompagné d’une analyse des thèmes abordés.

APS