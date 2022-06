Youssou Ndour : « Lima yéné gaayi tey...»

iGFM – (Paris) A quelques heures du Grand Bal Paris-Bercy, Youssou Ndour s'est encore adressé à ses fans. « On s’est bien préparés, les gens ont adhéré et il n’y a plus de tickets. On a bien préparé le show. Je demande aux fans de venir tôt», indique-t-il à ses inconditionnels. Rendez-vous à 17h GMT, 19h heure de Paris.



