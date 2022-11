YOUSSOU NDOUR – « ON L'A FAIT » !

dimanche 20 novembre 2022

iGFM – (Dakar) Youssou Ndour dévoile sa toute dernière vidéo « On l’a fait » à quelques heures du mondial. La star planétaire booste les lions de la Téranga « Fallait le faire, on l’a fait! Relever le défi, on l’a fait! C’est la fête du Football, on l’a fait ! »

Publié par Mame Fama GUEYE editor