Youssou Ndour : « Pape Diouf est mort, mais son œuvre va perdurer »

IGFM – A l’instar de tout le monde, Youssou Ndour a rendu un vibrant hommage à l’ancien président de l’Olympique de Marseille, Pape Diouf, décédé ce mardi à Dakar. Il a été terrassé par le Coronavirus.

« Pape fut un grand-frère, un ami pour moi, une personne multidimensionnelle, vu son parcours de journaliste, président de club en passant par agent de joueurs, entre autres.Il était un modèle pour nous et un vrai patriote », a témoigné Youssou Ndour sur la Tfm, à l’occasion de l’édition spéciale consacrée à sa disparition.

« Il était un véritable symbole », ajoute-t-il avant de présenter ses sincères condoléances à la famille éplorée mais aussi au peuple Sénégalais et au monde du football.

Sur sa page facebook également, Youssou Ndour a tenu à dire que « Pape Diouf est mort, mais son œuvre va perdurer ».

« Pape n’était pas qu’une personnalité respectée. Il était un symbole. Un homme formidable. Un journaliste accompli. Un agent apprécié. Un dirigeant adulé. Avec sa disparition, l’Olympique de Marseille perd un de ses plus grands présidents de l’histoire.

Le football se passera désormais d’une de ses figures les plus charmantes. Le Sénégal va devoir dire adieu à l’un de ses plus valeureux fils. L’Afrique un de ses plus fervent défenseur et digne représentant. Repose en paix, Pape. Que le Paradis soit ta demeure éternelle », écrit Youssou Ndour.