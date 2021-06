mardi 22 juin 2021 • 45 lectures • 0 commentaires

Actualité 1 heure Taille

iGFM – (Dakar) BEM Management School étoffe l’offre de son groupe en déployant une nouvelle filiale : l’Institut des Métiers du Management et de l’Innovation parrainé par Monsieur Youssou NDOUR, Président du Groupe Futurs Médias.

Cet Institut qui ouvrira ses portes en Septembre 2021 à Dakar et en Janvier 2022 à Abidjan proposera une offre unique à travers des formations certifiantes innovantes grâce à des partenariats avec des entreprises et des intervenants de renommée internationale.

En droite ligne avec les engagements forts de BEM Management School dont il partage également les valeurs, l’IMMI s’engage à offrir à ses apprenants un enseignement de très grande qualité dispensé a minima par 50% de professionnels dans les domaines des Arts culinaires & de l’Entrepreneuriat, du Journalisme et de la communication digitale, de la production audiovisuelle, etc.

Trois certificats de spécialité d’une durée de 3 à 4 mois seront disponibles dès le mois de septembre 2021 : Certificat de spécialité « Arts culinaires & entreprenariat » parrainé par le chef cuisinier étoilé Mory Sacko, certificat de spécialité « Journalisme et Communication digitale » parrainé par la journaliste Juliette Fievet, certificat de spécialité « Production TV & Entertainment » parrainé par Angelo Gopee, Directeur Général de Live Nation France.

Ces certificats ont pour objectif de former des entrepreneurs innovants et opérationnels dès la sortie de leur formation grâce à des Masterclass et travaux pratiques animés par des intervenants internationaux à Dakar et Abidjan.

Cette nouvelle filiale de BEM Management School a pour ambition d’être l’institut régional de référence dans les métiers du divertissement, de l’audiovisuel, du spectacle, et de l’art de vivre.