iGFM - (Dakar) Youssou Ndour a participé ce vendredi la conférence de presse organisée par la Fondation Mo Ibrahim en prélude au «Mo Festival». Face aux journalistes, le Roi du Mbalax a dit tout son engagement en faveur du développement du continent africain.

«Je suis très engagé pour le développement de l’Afrique», a déclaré Youssou Ndour, qui a pris part, ce vendredi, à la conférence de presse de la Fondation Mo Ibrahim.



L’artiste a souligné que durant sa carrière, il a eu à amasser beaucoup d’expériences et rencontré de grands décideurs du monde. Et il a tenu à mettre tout cela au service de son pays.



«Je vis en Afrique, je ne vis pas à New York. Et à un moment, j’ai senti que je pouvais faire quelque chose pour mon pays. Pas seulement parce que je suis populaire», a-t-il indiqué qui a expliqué.



Youssou Ndour a précisé que ce qui l’intéresse beaucoup plus aujourd’hui, c’est que le continent soit stable, «un continent où tout le monde s’écoute, où la jeunesse est prise en compte», dit-il.



