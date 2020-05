Youssou Ndour sur la disparirion de Mory Kanté : « Je ressens un énorme vide aujourd’hui… »

IGFM – « Je viens d’apprendre avec consternation le rappel à Dieu de mon frère aîné de référence Maître Mory Kanté. Je ressens un énorme vide aujourd’hui avec le départ de ce baobab de la Culture Africaine. Repose en paix », a réagi Youssou Ndour, ce vendredi, après l’annonce de la disparition de Mory Kanté.

Le chanteur et musicien guinéen Mory Kanté est mort, a annoncé son fils, ce vendredi 22 mai. Le président guinéen Alpha Condé a rendu hommage à l’artiste sur Twitter, officialisant la nouvelle et saluant « un parcours exceptionnel » et « une fierté ».

#Mory_Kanté La culture africaine est en deuil. Mes condoléances les plus attristées…

Merci l’artiste. Un parcours exceptionnel. Exemplaire. Une fierté. pic.twitter.com/Acoxjyfwnb — Alpha CONDÉ (@alphacondepresi) May 22, 2020

Mory Kanté a démarré sa carrière dans les années 1970 avant de connaître une gloire internationale avec la chanson Yéké Yéké, sortie en 1987 et devenue un tube l’année suivante.