Youssou Ndour sur la situation du Mali - « Les saboteurs, il faut qu'ils arrêtent... »

jeudi 3 juin 2021 • 269 lectures • 0 commentaires

International 1 heure Taille

iGFM - (Dakar) Youssou Ndour a reçu une visite surprise ce soir. Oumou Sangaré, la grande Diva de la musique Malienne et Africaine, au Sénégal dans le cadre d’un dîner de la Fifa, a tenu coûte que coûte à venir voir son grand frère et idole Youssou Ndour. Ce dernier, très content et fier, a reçu Oumou Sangaré avec les honneurs.

Prenant la parole, le "roi du mbalakh" a tenu à dénoncer la situation qui prévaut au Mali. Selon lui « ce sont les intérêts des uns qui veulent détruire le Mali ».



Khady FAYE

Cet article a été ouvert 269 fois.

Publié par Harouna Fall editor