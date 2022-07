Youssouph Bathliy : "Nous allons renforcer les échanges entre Bamako et Dakar..."

vendredi 22 juillet 2022

iGFM - (Dakar) "Nous allons renforcer les échanges entre Bamako et Dakar après la levée de cet embargo" a déclaré ce vendredi le président de la Chambre de Chambre de Bamako M. Youssouph Bathily, à l'issue d'une rencontre entre une délégation de l’Union des Chambres de Commerce, d’Industrie et d’Agriculture du Mali, et celle de Dakar.

