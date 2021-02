jeudi 25 février 2021 • 139 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) L’entraîneur Youssouph Dabo a confié à l’APS que le choix entre la sélection U20 et l’équipe de Teungueth FC ‘’a été difficile à faire’’ et qu’il a besoin de ‘’travailler sur le terrain tous les jours pour continuer d’apprendre et de progresser’’.

’’C’est un choix qui me satisfait même si ça a été difficile à faire’’, a-t-il relevé, soulignant avoir discuté avec les gens qui lui sont proches et aussi avec le directeur technique national (Mayacine Mar) et le président de la Fédération sénégalaise de football, Augustin Senghor.



’’Le FC Teungueth m’offre cette opportunité et quand la décision d’arrêter le cumul a été annoncée par les autorités du football, ça m’a trouvé en plein tournoi de qualification et j’avais dit à mon staff qu’il était possible que je ne fasse pas la CAN avec vous’’, a dit le technicien, appelé à réagir après sa décision de prolonger son contrat avec le club de Rufisque qu’il a qualifié en phase de poules de la Ligue des champions 2020-2021.



Youssouph Dabo a profité de l’entretien pour ‘’remercier le président de la FSF et son Comité exécutif, le DTN’’ pour lui avoir donné l’occasion de diriger cette sélection U20.



’’C’est un privilège d’avoir été choisi et d’avoir pu vivre ces grandes compétitions mais j’ai choisi de continuer avec mon club’’, a-t-il ajouté, se félicitant du soutien du président du TFC, Babacar Ndiaye et son staff, depuis le début.



’’Il était prêt à me voir choisir la sélection parce que c’est un passionné qui veut voir le football sénégalais tout haut là où tout le monde nous attend’’, a-t-il dit.

