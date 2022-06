mardi 14 juin 2022 • 484 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) Quatre agresseurs sont arrêtés par les éléments du nouveau commissariat de Zac Mbao, pour vol en réunion avec violence, informe Libération.

C'est une bande d’agresseurs qui écumait les cités Sagef, Capec, Safco…qui a été mise hors d’état de nuire par les éléments du nouveau commissariat de Zac Mbao. Mercredi dernier, vers 18 heures 15 minutes, les éléments de la Section de recherches dudit commissariat ont reçu un appel anonyme faisant état d’une agression à main armée commise sur une dame (caissière dans une structure financière de la place) quelques minutes plus tôt. Munie de cette information, une équipe de policiers, à bord d’un pick-up, se lance aux trousses des malfaiteurs. La cavale des mis en cause n’aura duré que le temps d’une rose.

En effet, des informations recueillies sur les lieux de l’infraction ont aussitôt permis d’identifier les mis en cause au nombre de quatre, tous nés entre 2005 et 2009. L’interrogation musclée de l’un deux, B. F, premier à tomber, a permis, par la suite, de mettre la main sur les trois autres éléments de la bande. Parmi eux, un récidiviste qui avait été arrêté dans un passé récent pour des faits similaires.