IGFM - Une soirée au cours de laquelle l'alcool a coulé à flot a viré au cauchemar avec l'affrontement entre deux gangs rivaux. Une rixe sanglante qui s'est soldée par la mort de Khadim Ndiaye, un jeune d’une trentaine d'années.

Convoitées par les cybercriminels du fait du calme qui y règne, les cités qui composent la Zone d'aménagement concertée (Zac) de Mbao sont en train de basculer dans la violence, avec la naissance de gangs rivaux composés de jeunes issus de la localité, mais également de Keur-Mbaye Fall, Diamaguene et Pikine. Des jeunes se déplaçant souvent en bandes pour noyer leur désœuvrement dans l'alcool et la drogue. Et à l'occasion, ils finissent très souvent par s'affronter violemment. Dans la nuit du samedi 12 au dimanche 13 septembre, une dizaine de jeunes tous membres de deux gangs rivaux se sont retrouvés au bar «Batasko» sis à la Cité Safco TP.

«Pendant toute la soirée, les jeunes n'ont pas arrêté de se défier», souffle un témoin qui a choisi de s'éclipser au milieu de la nuit, conscient que «cela allait déraper». Peu avant trois heures du matin, un premier accrochage survient entre les deux gangs, obligeant le gérant à s'interposer. Le calme revenu, la soirée va se poursuivre pendant une quarantaine de minutes encore avant que les jeunes fêtards ne se retrouvent dans la rue, après la fermeture du bar.

A une trentaine de mètres, sur la voie publique, tous éméchés, les deux gangs vont encore se jeter dessus. Cette fois-ci, la rixe sera violente et sanglante. Pendant que certains étaient armés de couteaux, d'autres brandissaient des tessons de bouteille. Trente minutes durant, à la stupéfaction des riverains, les deux gangs se affrontés. «Ils étaient tous ivres et s'étaient visiblement préparés à l'affrontement», explique un riverain qui, de sa terrasse, a assisté à toute la bagarre, sans oser mettre le nez dehors. «Ils se frappaient aveuglément, ce n’était pas prudent de s'interposer entre les deux groupes de jeunes». Au cours de la bagarre, Khadim Ndiaye, encerclé par les membres du gang rival, va tenter en vain de se tirer d'affaire. C'était bien trop tard, sa mise à mort a été vite décidée et l'un des membres du gang rival a été chargé de le massacrer à coups de couteau. L'intervention de ses camarades qui sont venus à la charge pour tenter de le tirer d'affaire n'y fera rien. Il recevra trois coups de couteau. Une mise à mort atroce. «Il était encerclé et le premier coup lui a été lâchement porté à la nuque, puis avant qu'il ne s'écroule, deux autres coups de couteau l'ont atteint à l'avant-bras droit et à la cuisse gauche», explique un riverain qui a fini par alerter la brigade de gendarmerie de la Zone franche industrielle. Peu avant l'arrivée des gendarmes, Khadim Ndiaye agonisant, couché dans une mare de sang, rend l’âme sous le regard impuissant de ses camarades qui n’ont rien pu faire.

Selon un témoin, surpris par la violence avec laquelle les deux gangs se sont affrontés, «les jeunes proviennent tous des trois localités de Diamaguene, Keur-Mbaye Fall et Pikine». C'est sur des scooters qu'ils sont pour la plupart arrivés sur les lieux, confie le témoin qui a pu capter les confidences des membres des deux gangs, au moment où ils s'empressaient de quitter la cité Safco Tp pour éviter d'être surpris par l'arrivée des gendarmes. Le même témoin soutient qu'en plus d'avoir pris l'habitude de se défier et de se battre chaque fois qu'ils se rencontrent, l'opposition des deux gangs a été cette fois-ci exacerbée par la disparition d'un portable pendant la soirée. «Ils se sont accusés mutuellement avant de se rendre sur un terrain vague à la sortie du bar pour solder leurs comptes». L'issue a été malheureusement tragique avec la mort de Khadim Ndiaye habitant Keur Mbaye Fall et dont la jeune épouse porte une grossesse avancée. Les localités d'origine des deux gangs déjà connues, l’arrestation de leurs membres par la gendarmerie de la Zone Franche Industrielle qui a ouvert une enquête, ne devrait pas tarder.

