iGFM (Dakar) Zakaria Naji Lamrani est la sensation du mois de septembre. Ce docteur a hissé les couleurs du Sénégal au sommet du Mont Elbrouz (5.642m, Russie). Une deuxième prouesse racontée après celle réalisée au Mont Kilimandjaro (Tanzanie, Afrique). Sa réaction ci-dessous.

"Du Sénégal , j'ai entamé un nouveau défi.

Destination : la Russie malgré les mesures restrictives en cours et les imprévus qu’on ne peut exclure.

Après avoir hissé pour la première fois le drapeau du Sénégal sur le toit du continent africain, Mont Kilimandjaro 5895m, me voilà à nouveau pour la première fois dans l'histoire, sur le toit du continent européen : Mont Elbrouz, le colossal neigeux du Grand Caucase culminant 5642 m, dans les conditions les plus extrêmes « Tempête de neige, -32 degré °C, vitesse de vent à 70km/H, vision impossible au-delà de 3 mètres.»



De l'humanité que les Sénégalais m'ont toujours témoigné, est née ma gratitude envers mon deuxième chez moi : Le Sénégal



Une façon pour moi de rendre hommage à mon pays d'accueil..

Au pays de la Teranga, je dédie cette ascension.

Tout simplement JËRËJEF

Vive le Maroc 🇲🇦 Vive le Sénégal 🇸🇳", a réagi le docteur Lamrani qui réside au Sénégal.



Marocain d'origine, il a été reçu par les représentants de l’ambassade de Sénégal à Moscou (Russie) après sa prouesse.

















