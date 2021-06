vendredi 4 juin 2021 • 189 lectures • 0 commentaires

iGFM (Thies) La Zambie défie le Sénégal en match amical, ce samedi, à Thies. Les Chipolopolos vont aborder cette rencontre avec un effectif réduit.

"Ce que le Sénégal représente pour le foot africain c'est la même chose que la Zambie représente. La dernière fois que j'avais rencontré l'équipe du Sénégal, c'était lors des éliminatoires de la CAN 2019 lorsque j'étais l'entraîneur de l'Ouganda. Une chance pour moi d'affronter encore le Sénégal. C'est un gros test de se frotter aux meilleurs. Nous savons ce que représente le Sénégal au plan mondial. Nous affrontons le sénégal pour nous mesurer aux meilleurs. Je félicite Sadio Mané, Kalidou Koulibaly et Gana gueye qui ont préféré venir porter le maillot national et défendre leur pays.

Les "Sud-africains" absents

Mais, trois de mes meilleurs joueurs ne sont pas là. Beaucoup jouent en Afrique du Sud qui termine son championnat. Raison pour laquelle, beaucoup de joueurs n'ont pas rejoint l'équipe. Je suis venu avec 22 joueurs. Nous sommes un peu diminués mais l'obectif sera d'exploiter toutes les opportunités. Il faut jouer à la hauteur des attentes.

Mamadou Salif GUEYE et Cheikh SARR (Envoyés spéciaux)