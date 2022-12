jeudi 1 décembre 2022 • 88 lectures • 0 commentaires

Actualité 4 heures Taille

iGFM - (Dakar) Le Comité départemental de développement ( CDD)préparatoire de la 9ème édition de la Ziarra dédiée à son éminence Thierno Mouhamadoul Bachir Mountaga Daha Tall, khalife général de la famille Omarienne,s'est tenu, ce jeudi 01 décembre 2022, à la salle de conférence de la Gouvernance de Dakar.

Cette importante réunion était présidée par l'adjointe au préfet de Dakar. Elle avait à ses côtés, le Sous-préfet des Almadies, le Maire de la commune de Ouakam Abdoul Aziz Gueye et l'ensemble des chefs de services impliqués dans les préparatifs.

PUBLICITÉ



Le comité d'organisation, sous l'impulsion et la bénédiction du bienfaiteur de la communauté Omarienne Thierno Cheikh Oumar Mouhamadoul Bachir Tall, par ailleurs président du comité et non moins initiateur de la ziarra, a répondu très favorablement à l'appel de l'autorité administrative, à travers une forte mobilisation.

PUBLICITÉ



Les membres de la famille de Thierno Mountaga Habibou Tall, les Moukhadams, les présidents de dahiras ainsi que les jeunes des KONU se sont présentés sur les lieux dès les premières heures de la matinée.



Après les prières et salutations d'usage, Mme le préfet a remis la parole au comité d'organisation pour décliner les besoins qu'il a formulé pour l'édition à venir.



Le porte parole du jour, ElHadji Ciré kane, par ailleurs coordonnateur des dahiras Konu, a passé en revue l'ensemble des points inscrits sur le document et dont la réalisation sera d'un apport inestimable pour la matérialisation des objectifs fixés par le comité.



De la santé à la sécurité, en passant par l'électricité, l'hydraulique, l'assainissement... tous les points ont été passés au peigne fin.



Lors de leur intervention, tous les chefs de service se sont engagés à faire mieux, sinon plus que ce qu'ils avaient l'habitude de faire.



Pour eux, aucun détails ne sera négligé pour que la Ziarra connaisse un succès jamais égalé.

Le comité d'organisation, à travers El hadji Atou Diop, a remercié très chaleureusement les autorités et l'ensemble des chefs de service. Après avoir présenté, la délégation du bienfaiteur, il a transmis au préfet et à l'ensemble des responsables présents, les prières et bénédictions du guide moral des Konu.



Dans la synthèse finale, Mme le préfet a réitéré la matérialisation des engagements pris devant elle. Elle promet de mettre en place un comité de suivi, en rapport avec le comité d'organisation. Elle s'est également engagée à rendre compte au gouverneur de région, pour plus de diligence et d'efficacité dans l'exécution à temps des engagements pris.



Les prières de clôture ont été enfin formulées par Thierno Habibou Tall. Pour rappel, cette ziarra qui en est à sa 9ème édition aura lieu les vendredi 23 et samedi 24 Décembre 2022 à Ouakam, à la Cité Cheikh Oumar Foutiyou Tall (terminus P7).



Dans le cadre du renforcement du dialogue inter- confrérique, l'événement de cette année aura comme parrain d'honneur, Cheikh Al Islam ElHadji Ibrahima Niass Baye, guide spirituel de la Faydatou Tidiane.