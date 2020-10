lundi 26 octobre 2020 • 49 lectures • 0 commentaires

iGFM - (Dakar) La communauté chérifienne en Casamance prépare activement la ziarra annuelle, édition 2020 de Darou-Salam Chérif, une localité située dans le département de Bignona.

Cet événement religieux qui draine tous les ans des milliers de fidèles musulmans qui viennent de toutes les contrés du Sénégal et des pays de la sous-région, «est placé cette année sous le signe du respect des mesures barrières édictées par les autorités sanitaires de notre pays», a dit de dimanche, devant la presse, Chérif Boune Aidara porte-parole de la famille chérifienne. «Il s’agira pour nous, lors de cette ziarra qui est prévue le 02 et 03 novembre 20, de jouer notre partition dans la lutte contre la pandémie et de réciter plusieurs fois le Coran pour qu’Allah SWT dans sa bonté infinie, nous éloigne définitivement de cette maladie. Nous allons également partager avec les fidèles musulmans des prières pour la paix à travers le monde. Un monde qui n’est pas épargné aussi par la pandémie du COVID 19 ; Il nous sera difficile d’organiser des rassemblements mais sous la bénédiction de notre Khalif, nous avons rencontré les autorités administratives. Toutes les prières qui seront dites, vont se faire sous le signe du respect des mesures barrières. Le port de masque sera obligatoire. C’est pourquoi, nous sollicitons l’aide de l’Etat et plus particulièrement celle du ministère de la Santé afin que nous puissions atteindre notre objectif car, cela ne sert à rien d’organiser une ziarra et de se retrouver le lendemain à l’hôpital», a conclu Cherif Boune Aidara.

IGFM