iGFM -(Dakar) À Médina Baye, Cheikh Oumar Mouhamadoul Bachir Tall, le bienfaiteur de la communauté Omarienne y était ce Samedi 10/12/2022 pour rendre visite à la famille de Cheikh Al Islam ElHadji Ibrahima Niass, parrain d'honneur de la neuvième (9ème) édition de la Ziarra dédiée à son éminence Thierno Mouhamadoul Bachir Mountaga Daha Tall, khalife général de la famille Omarienne.

Accompagné d'une très forte délégation, Cheikh Oumar Mouhamadoul Bachir a eu droit , sur place à un accueil digne de son statut, de la part de son éminence Cheikh Mahi Ibrahima Niass, khalife général de la Faydatou Tidiane.

Les deux personnalités religieuses ont eu un entretien empreint de sagesse et de cordialité, symbole vivant des relations d'amitié et de fraternité qui ont toujours existé entre la famille de Cheikh Oumar Al Foutiyou Tall et celle de Cheikh Al Islam ElHadji Ibrahima Niass.

Le bienfaiteur de la communauté Omarienne a transmis au guide de Médina Baye les salutations et prières émanant de son vénéré père et marabout Thierno Mouhamadoul Bachir Tall.



Cheikh Mahi, visiblement satisfait de cette importante et fructueuse visite, a formulé des prières et bénédictions, puisées au plus profond de sa personne, pour une longue vie et un succès du bienfaiteur, dans toute entreprise.



Il n'a pas manqué de montrer sa volonté manifeste de ne ménager aucun effort pour que ce parrainage attribué à son vénéré père connaisse un succès jamais égalé.



Cheikh Oumar Mouhamadoul Bachir est reparti de la cité religieuse totalement satisfait et réconforté dans sa ferme conviction que le dialogue interconfrerique doit être plus que jamais préservé, au grand bénéfice des disciples, de quelque confrérique qu'ils appartiennent.



La ziarra de cette année, la neuvième (9ème) du genre est partie pour battre le record d'affluence ; du fait d'abord de la dimension spirituelle du parrain et surtout de la volonté affichée de ses héritiers sur terre de faire de l'événement le leur. S'y ajoute, en plus l'engouement noté chez les disciples et inconditionnels du guide des Konu.

Un engouement consécutif à l'organisation et à la réussite des Tournées Religieuses réalisées dans le Fouta, à Dakar et environs,dans le walo, au Djoloff et même en Mauritanie.



Ces grands rendez-vous de la khadra ont enregistré la naissance de nouveaux dahiras Konu.

À quelques jours de la ziarra, les préparatifs vont bon train et tous les acteurs engagés dans l'organisation sont à pied d'œuvre.