Zidane: « Benzema ferme des bouches »

Auteur d’un doublé, dont un but superbe (voir la brève de 00h02), lors de la victoire du Real Madrid contre le FC Valence (3-0) jeudi soir, Karim Benzema est en grande forme. Et son entraîneur Zinedine Zidane est ravi.

« Sa prestation a été magnifique, comme toute l’équipe, a indiqué le coach merengue après la rencontre. Son but a été extraordinaire. On sait qu’il est à l’aise avec son pied gauche, mais se lever le ballon de cette manière et frapper de volée comme ça du pied gauche sans que le ballon tombe par terre, c’est vraiment un geste compliqué. C’est beau à voir. »

« Souvent, on voit Karim comme le n°9 de Madrid, poursuit l’ancien numéro 10 des Bleus. On dit qu’il faut qu’il marque des buts… Mais il ne fait pas que cela. Donc quand il marque, je suis content parce qu’il ferme un peu des bouches. » Avec 243 buts sous le maillot du Real, l’attaquant français est devenu le cinquième meilleur buteur du club espagnol (voir la brève de 00h13).

