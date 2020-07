Zidane prévient : « On n’a encore rien gagné »

iGFM-(Dakar) L’entraîneur du Real Madrid, Zinédine Zidane, a assuré ce mercredi que rien n’est encore joué dans la course au titre de champion de la Liga, malgré le faux-pas du rival, le FC Barcelone, mardi face à l’Atlético de Madrid (2-2).

« On n’a encore rien gagné ». L’entraîneur du Real Madrid, Zinédine Zidane, n’a pas voulu s’enflammer mercredi en conférence de presse, après le faux-pas de son rival, le FC Barcelone, mardi face à l’Atlético de Madrid (2-2). Avant la réception de Getafe (jeudi 22h) pour la 33e journée de la Liga, Zinédine Zidane s’est dit concentré sur les six journées restantes du championnat espagnol, décisives dans la course au titre.

« C’est mon rôle de dire que l’on a encore rien gagné. C’est la réalité, la vraie. Tant que la saison n’est pas finie, tant que tu n’es pas mathématiquement champion, tu ne peux rien faire. J’ai été joueur aussi dans ce rôle. Ce n’est pas parce qu’on a fait 3-4 bons résultats, que c’est plié », a indiqué Zidane mercredi en conférence de presse avant de se prononcer sur les six journées restantes du championnat espagnol. « Quand on est sur le terrain, on cherche à gagner tous les matches. Il manque six matches, il y a 18 points en jeu. Nous sommes un point devant, rien de plus. Cela ne veut rien dire. On est sur la bonne voie, mais il faudra répéter ça jusqu’à la fin », a assuré le technicien français. « Il n’y a aucun excès de confiance, personne ne va dire que c’est plié. J’ai été joueur, je suis passé par cette situation, j’ai vécu cette expérience. Je sais très bien ce que c’est, et les joueurs savent très bien qu’on a encore rien gagné », a t-il indiqué.

Le Real Madrid peut prendre quatre points d’avance sur le Barça

À six journées de la fin du championnat espagnol, le Real Madrid occupe seul la tête du classement. Le club merengue reçoit le 5e de Liga et candidat à la Ligue Europa, Getafe (jeudi 22h), pour la 33e journée de Liga, avec l’espoir de prendre quatre points d’avance sur son rival, le FC Barcelone, accroché mardi par l’Atlético de Madrid (2-2).