lundi 7 novembre 2022 • 27 lectures • 0 commentaires

Actualité 2 jours Taille

iGFM - (Dakar) Dans le cadre du Partenariat pour le Gouvernement Ouvert (PGO) au Sénégal, ARTICLE 19 Afrique de l’Ouest, entretient avec le Réseau Citoyen pour la Transparence Budgétaire (RCTB), la CONASUB, le Forum Civil et d’autres organisations de la société civile, un projet de co-création portant sur la mise en œuvre du Partenariat sur le Gouvernement Ouvert (PGO) au Sénégal.

A ce titre, elle organise les 10 et 11 novembre 2022 à Ziguinchor, dans la salle de réunion d’un hôtel de la place, un atelier qui porte sur le thème : «Appropriation et dissémination du Plan d’Action National du Partenariat pour le Gouvernement Ouvert (PAN- PGO).

«L’objectif général de cet atelier est de sensibiliser les populations pour la connaissance de l’initiative de transparence du Partenariat pour le Gouvernement Ouvert (PGO) et de présenter les engagements du plan d’action national (PAN) du Sénégal afin de recueillir une meilleure adhésion des populations dans le suivi des engagements», explique Abdoulaye Ndiaye, Chargé de Programmes à ARTICLE 19 / Sénégal Afrique de l’Ouest. «Le Partenariat pour un Gouvernement ouvert (PGO) est une initiative multilatérale lancée en septembre 2011, qui cherche à promouvoir la transparence de l’action publique et l’intégrité des gouvernements.

Ainsi, les gouvernements travaillent de concert avec les organisations de la société civile pour co-créer des réformes dans le cadre d'un plan d'action national (PAN) pour apporter de réels avantages aux citoyens. Suite à son adhésion en 2018, l’Etat du Sénégal a organisé avec l’ensemble de la société civile des consultations nationales dans treize (13) régions du Sénégal en 2020 dont celle de Ziguinchor.

Ces consultations ont conduit à l’élaboration du Plan d’Action National (PAN) du Sénégal suivant deux objectifs : la transparence de l’action publique et une collaboration franche avec les organisations de la société civile », a ajouté M. Ndiaye. Ces consultations ont été suivies d’un atelier national qui a permis de procéder à la validation du plan d’action national (PAN) qui comporte douze (12) engagements. «Mais le Plan d’Action National ne semble pas être connu par tous les citoyens. C’est dans cette dynamique que s’inscrit l’organisation de cet atelier de dissémination du plan d’action national PGO dans la région de Ziguinchor», renseigne à son tour Mme Aissatou Diallo Dieng gestionnaire du bureau office manager Sénégal/Afrique de l’ouest.

Cette rencontre de deux jours compte réunir tous les acteurs concernés en vue de respecter le principe directeur des normes PGO qui est la participation inclusive ainsi que la norme une (1) de co-création qui vise à «établir un espace de dialogue et de collaboration continus entre le gouvernement, la société civile et les autres parties prenantes non gouvernementales», a éclairé Mme Aissatou Diallo Dieng gestionnaire du bureau office manager Sénégal/Afrique de l’ouest.

IGFM