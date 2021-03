jeudi 4 mars 2021 • 381 lectures • 0 commentaires

Décidement personne ne pouvait, dans la nuit du mercredi 3 au jeudi 4 mars 21 jusqu'au delà de 3 h du matin, mettre fin à la volonté et le désir des Pastéfiens de brûler le feu dans les rues de Ziguinchor.

Même les forces de l'ordre n'ont pu les contenir. Très nombreux, essentiellement des jeunes, ils etaient éparpillés dans tous les quartiers de la commune. Parfois à bord de motos Jakarta, ils se passaient des mots et surveillaient à leur maniere le déplacement des forces de l'ordre à bord de leurs paniers à salade.

Ils brûlaient tout dans leur déplacement. Le boulevard 54m était leur point favori. Ils ne cessaient de scander toute la nuit dans des quartiers comme Nema 2 "Liberez Sonko. Liberez Sonko. Liberez Sonko" perturbant ainsi le sommeil des paisibles citoyens.

Pour l'heure, on ignore le bilan de ces échaffourrées entre les manifestants et les forces de l'ordre. En tous les cas, la guerrilla urbaine a été longue et mouvementée pour les populations de Ziguinchor. Très en verve, les jeunes promettent de revenir à la charge dans la journée sans preciser l'heure.

IGFM