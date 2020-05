Ziguinchor : Des jeunes de l’Apr sonnent la rébellion et s’attaquent à leur mentor le Président Macky Sall

iGFM – (Ziguinchor) – Des jeunes du parti présidentiel à Ziguinchor regroupé autour de leur mouvement de soutien à l’action du Président de la République «l’UJMP» en assemblée générale hier, mercredi 20 mai 20, ont sonné la rébellion avant de s’attaquer vertement à leur mentor et président de leur parti, le Chef de l’Etat Macky Sall.

«Nous jeunes de la région de Ziguinchor, avons été amenés à constater une situation désagréable dans laquelle se trouve la jeunesse de la Casamance naturelle et surtout de Ziguinchor. Une situation que nous ne pouvons plus supporter du fait du manque d’équité dans le management des ressources humaines des jeunes au niveau national », a dit d’entrée devant la presse le coordonnateur départemental de l’UJMP, Cheikh Tidiane Faye.

A l’en croire, «cette situation se résume, à la Mise à l’écart sur le plan promotionnel des jeunes de Ziguinchor, abandonnés à eux-mêmes, orphelins du parti présidentiel au niveau national, au manque de considération de cette jeunesse, en dépit de tous les sacrifices consentis pour vous élire et vous réélire. Et pourtant, vous avez déclaré devant tous les Sénégalais que la Casamance est une sur-priorité dans votre agenda politique», a ajouté le membre de la COJER départemental de Ziguinchor, Cheikh Tidiane Faye.

«Oui c’est vrai, mais comment pensez-vous Monsieur le Président Macky Sall faire de cette région votre priorité sans sa jeunesse ? », s’interrogent cette jeunesse de l’Alliance pour la république de Ziguinchor. «Nous avons connu 30 années de retard, rien que pour cela, nous méritons une ségrégation positive dans l’élan de construction nationale. Mais, même une audience avec vous Monsieur le Président de la République, il est impossible de l’avoir », s’offusque M. Faye et ses camarades. «Monsieur le Président de la République, vous a-t-on dit que plusieurs responsables jeunes du Parti de l’Alliance pour la république à Ziguinchor ont jeté l’éponge et ont préféré s’abreuver d’espoirs avec l’opposition? Vous a-t-on appris que les populations locales attendent de voir leurs jeunes participer tout comme les autres à la construction du Pays?», informent ces jeunes.

Qui rappellent par ailleurs au président de leur parti politique, «nous vous rappelons Président Macky Sall, que depuis votre accession à la tête de ce pays ,les jeunes de Ziguinchor n’ont bénéficié d’aucune promotion ou du moins pas à leurs attentes. Même dans les instances de jeunes de notre parti, le choix se fait sans eux. La conquête du pouvoir se fait pour l’exercer ensemble avec toutes les catégories et les terroirs. Nous avons vu des jeunes de notre génération être promus un peu partout dans le Sénégal sauf à Ziguinchor. Nous considérons cela comme un manque de considération notoire à notre endroit. La conquête du pouvoir n’a pas été facile au Sud, et depuis 2008 les jeunes se sont toujours donnés en étant très disciplinés.

Nous portons beaucoup d’espoirs sur votre réélection. Nous sommes au courant que vous êtes en train de chercher les hommes qu’il vous faut. Mais Monsieur le Président, vous cherchez loin alors que vous avez proche de vous, la solution. Cette solution c’est la jeunesse. Monsieur le Président, vous avez perdu le terrain dans certaines zones de la Casamance parce que votre jeunesse y souffre, délaissée, abandonnée et même oubliée. C’est la jeunesse qui maintient la température de votre appareil au Sud. C’est elle qui fait tout, qui vous défend au niveau national à travers la presse, dans les quartiers, les universités etc. Si des gens vous disent autres choses que ça, ils vous trompent », ont dénoncé ces jeunes.

«Nous sommes organisés et décidés à prendre notre destin en main à Ziguinchor quitte à faire bloc avec les autres forces vives pour les prochaines échéances électorales. Car cette situation risque d’accréditer la thèse selon laquelle vous n’avez aucune considération pour la Casamance. Et nous sommes plus prêts à observer cela sans agir. Ceux qui vous disent que le terrain vous est acquis, vous trompent sciemment. Pour que la Casamance redevienne totalement beige-marron, comptez sur votre jeunesse qui a toujours abattu un travail titanesque pour vous depuis l’opposition», ont-ils conclu, avec des gorges pleines d’amertume, dans leur appel.

IGFM