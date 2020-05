Ziguinchor : Des malfaiteurs sèment la terreur dans la ville

iGFM-(Dakar) La capitale sud du pays vit depuis quelques des séries de cambriolage. Des malfaiteurs, malgré le couvre-feu instauré par l’Etat, règnent en maître. Plusieurs boutiques et des magasins des différents quartiers de la commune, recouverts essentiellement des denrées de premières nécessités sont escamotés par ces malfaiteurs qui seraient fortement armés. Une importante somme d’argent et des marchandises ont été emportées par la bande de malfaiteurs toujours introuvable et qui est activement recherchée par les forces de sécurité. De nombreuses plaintes ont été déposées à la police.

Des pillards écument la ville de Ziguinchor et installent la peur chez les populations. Leurs cibles sont les boutiques et les magasins de stockages de denrées alimentaires. Après la pharmacie de Léona-Kandé qui a été dévalisée dans la nuit du samedi 2 au dimanche 3 mai 20, ces malfaiteurs ont eu pris, cette fois-ci pour cible, une boutique située en face du portail du port de Ziguinchor. C’était dans la nuit du mardi 5 au mercredi 6 mai 20, en plein couvre-feu. Sur place, les assaillants ont, après avoir mis à sac la boutique, ont emporté une forte somme d’argent laissant derrière le propriétaire de la boutique Abdou Faye dans une profonde déception. Poursuivant toujours leur attaque à mains armées et vols à mains armées avec effraction dans ces magasins et boutiques qui surplombent la commune de Ziguinchor, les pillards ont, le même jour, attaqué un autre magasin situé à côté de cette boutique précitée avant de la piller à fond. Mais, quelques jours plutôt, c’est un autre grand magasin sis au quartier Boucotte- centre qui a été encore la cible des malfaiteurs qui ont emporté la somme de somme de plus d’un million de FCFA. Le vendredi dernier, dans la nuit, le commerçant Boubacar Yoro Ba commerçant établie à Tilène, en face d’une station d’essence de la commune a eu la surprise de sa vie en découvrant le toit perforée de sa boutique. Plus de cinq cent millions ont été volés par les bandits. Ces nombreux cas de cambriolage inquiètent les détenteurs de boutiques et magasins en ce contexte de couvre-feu, ils demandent aux autorités de renforcer la sécurité dans la ville. La police a ouvert plusieurs enquêtes pour mettre la main sur les malfaiteurs. Pour rappel, des malfaiteurs avaient, tard dans la nuit du samedi 2 au dimanche 3 avril 20, cambriolé une pharmacie, dans le quartier de Léona-Kandé, à la lisière de Ziguinchor. Dans leur retraite, les bandits ont emporté une forte somme d’argent estimée à plus de 500 .000 FCFA et le réservoir de médicaments qui surplombaient les tiroirs de l’officine et qui étaient destinés au traitement de la maladie du COVID 19. C’était aussi en plein couvre-feu.

IGFM