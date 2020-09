vendredi 18 septembre 2020 • 12 lectures • 0 commentaires

Actualité 44 mins Taille

A l’instar des autres contrés du Sénégal, la région de Ziguinchor n’a pas été aussi épargnée par les eaux. Les fortes pluies accompagnées par des rafales de vents qui se sont abattues dans les trois départements de Ziguinchor (Bignona-Oussouye et Ziguinchor) ont causé des dégâts lourds

iGFM - (Dakar) Cette situation n’a pas laissé de marbre l’Administrateur général du FONGIP, Doudou Ka. Le patron du FONGIP et ses camarades se sont mobilisés pour apporter soutien et réconfort aux populations sinistrées de la région. «Je suis venu à Ziguinchor pour réparer les dégâts médiatiques et politiques causés dans les inondations par le président du parti Pastef/Les Patriotes Ousmane Sonko», a dit Doudou Ka.

A en croire Doudou Ka, «nous allons séjourner pendant 72 heures dans la région de Ziguinchor pour apporter soutien et réconfort aux populations victimes des inondations. Pour ce faire, dès ce vendredi 18 septembre 20, nous allons visiter toutes les familles de la commune de Ziguinchor qui ont été gagnées par ces submersions et qui ont perdu leurs maisons. Nous allons les offrir du ciment, des zincs et autres matériels. Toutes les 13 quartiers de la commune de Ziguinchor seront ainsi visités», a laissé entendre devant la presse M. Ka. «Nous irons le lendemain samedi 19 septembre 20 à Adéane, à Niassya, à Enampore et à Boutoupa-Camaracounda. En de cette visite, nous allons également rencontrer les entreprises et les groupements d’intérêt économique qui ont déjà reçu plus de 500.000.000 FCFA du FONGIP dans le cadre du fond de résilience économique et social et qui sont tous impactés par la pandémie du COVID 19», a ajouté Doudou Ka. «Je suis également venu à Ziguinchor pour, durant ces 72 heures, réparer les dégâts médiatiques et politiques causés dans les inondations par Ousmane Sonko», a soutenu Doudou Ka qui soutient qu’en situation de «crise», il ne sera ménagé aucun effort pour soutenir les populations. «C’est pourquoi, j’invite toutes les forces vives à consolider les acquis du gouvernement du Chef de l'Etat Macky Sall en Casamance. Toutes les personnes doivent converger vers un même objectif. C’est-à-dire, unir leurs forces pour sortir des inondations ceux qui sont impactés .

IGFM