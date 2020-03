Ziguinchor : «FRAPP Dégage» va rendre un hommage à Guy Marius Sagna, ce dimanche

iGFM-(Dakar) «La Gloire appartient à ceux qui luttent». Telle est la conviction des membres du mouvement citoyen de «FRAPP Dégage» dans la région sud du pays qui vont rendre un hommage à leur leader Guy Marius Sagna. Le fils du Boyotte, du royaume de Badiate (Guy Marius Sagna) est en effet attendu ce dimanche 8 mars 20 qui marque la célébration de la «Journée internationale de la Femme» dans le village natal de ses parents, Etomé. Pour le coordonnateur local de «FRAP Dégage» Sadibou Diatta, «nous allons rendre un digne hommage à Guy Marius Sagna qui a toujours été un homme digne dans ses convictions», a dit M. Diatta. Pour le programme, «la cérémonie sera tenue en deux étapes. La première partie sera foncièrement culturelle et la seconde, plus attendue, sera un moment de communication entre Guy Marius Sagna et les populations du village de ses origines », a ajouté Sadibou Diatta. Les organisations locales de la société civile mobilisées depuis l’annonce de la venue du leader de «FRAPP Dégage» devrait participer massivement à la rencontre.

«FRAPP Dégage» à Ziguinchor s’est réjoui cependant de la libération de leur camarade Guy Marius Sagna.

