mercredi 21 octobre 2020

iGFM (Dakar) Des «apéristes» à Ziguinchor avec à leur tête leur responsable politique, le Dr Georges Mansaly ont fait face à la presse hier, mardi 20 octobre 2020 pour lancer une alerte à l’élite politique de la coalition présidentielle de la région sud, Benno Book Yakaar.

«Va-t-on vers un séisme au sein du parti présidentiel à Ziguinchor ?» La question est plus que jamais agitée depuis hier par bon nombre de militants de l’Alliance pour la république et des partis de la mouvance présidentielle dans la capitale sud du pays. «Nous voulons à travers ce point de presse alerter toute l’élite politique de la coalition présidentielle de la région; une élite politique opportuniste, hypocrite… », a laissé entendre le responsable politique de l’APR à Ziguinchor, le Dr Georges Mansaly. A l’en croire, «au regard des agissements de beaucoup de nos élites politiques et singulièrement, celles locales et appartenant à la mouvance présidentielle, nous sommes peut être conduits à penser que les priorités sont tout autres », a ajouté M. Mansaly. Le responsable politique de l’APR à Ziguinchor de s’interroger par ailleurs : «ne sont-elles pas mues par des avantages crypto-personnels d’abord, ensuite par ceux de leur parti, mais très accidentellement par ceux de la Nation sénégalaise et, de leur localité : la Casamance dans le cadre des politiques décentralisées ?» Soutenus par des militants de l’Alliance pour la république qui croient ferme qu’il y a aujourd’hui un réel danger au sein de leur parti et plus particulièrement dans son élite politique, «en tout état de cause, des évènements vécus depuis qu’ils sont au pouvoir et les actes posés corrélativement, en disent long. On semble y déceler des une arithmétique politique, fondée sur l’opportunisme, l’hypocrisie et la cupidité », a soutenu le Dr Georges Mansaly. «Et si Ousmane Sonko avait raison ?», se demandent encore ces militants de l’APR. «Pourquoi s’acharner sur Ousmane Sonko, au point de vouloir en collectif le diaboliser, en dénaturant son propos sur le rapport entre les réalisations du Président de la République Macky Sall et son amour pour la Casamance. Les responsables politiques de la coalition présidentielle ne devaient pas répondre aux accusations d’Ousmane Sonko. Ce n’est pas une bonne stratégie. En répondant à Ousmane Sonko nous ne pourrons jamais convaincre nos populations. Ils doivent au contraire se rectifier à la suite de leur déroute lors de la dernière élection présidentielle dans la région de Ziguinchor. Ils doivent tirer les enseignements de notre défaite et aussi avoir un agenda pour convaincre nos populations. Pire, en communicant mal, ils tombent dans le piège du leader de Pastef (d’Ousmane Sonko). Notre stratégie à Ziguinchor n’est pas bonne. C’est la raison pour laquelle nous avons lancé cette alerte. Tout est à refaire dans le BBY à Ziguinchor même si nous avons l’intime conviction que le Président Sall peut triompher aux prochaines locales à Ziguinchor où le leadership pluriel prôné a été un échec », argue le porte-parole du jour de ces militants de l’APR de Ziguinchor. «Nous devons prendre les bonnes propositions d’Ousmane Sonko et les offrir à Macky Sall pour construire notre pays », a conclu le Dr Georges Mansaly.

