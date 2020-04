Ziguinchor : La douane saisie des marchandises frauduleuses d’une valeur de plus de 5 millions à Sindian

iGFM – (Dakar) – Les services des Douanes à Ziguinchor ont mis hier, mardi 21 avril 20, la main sur une importante quantité de marchandises frauduleuses et non déclarées dont la valeur marchande est estimée à plus de cinq (5) millions de FCFA.

La saisie des articles «déloyaux» a eu lieu dans la commune de Sindian, situé dans le département de Bignona. «Les marchandises saisies dans les boutiques et magasins de Sindian, suite à des dénonciations d’une partie de la population, sont d’une valeur de plus de cinq (5) millions de FCFA. Cet important lot de marchandises alimentaires contrebandières est composé de près de trois (3) tonnes de sucre, soixante (60) bidons de vingt litre d’huile, une (1) tonne de farine, une (1) tonne de lait en poudre, deux (2) tonnes de riz et divers autres marchandises», explique le Colonel Malang Diédhiou Directeur régional des douanes de la zone sud.

Et de poursuivre, «les produits contrebandiers gagnent la commune de Sindian. C’est pourquoi, nous avons saisi le maire de cette commune (Sindian) après recoupement et nous lui avons demandé de nous accompagner, comme notre réglementation le prévoit, afin que nous puissions les magasins en l’absence du propriétaire», a ajouté le Colonel Diédhiou. Les marchandises saisies sont ainsi stockés dans les entrepôts dans les locaux de la douane de la zone. Les gabelous entendent multiplier de telles opérations dans cette partie sud du pays pour une meilleure protection de l’économie du pays mais aussi pour barrer la route aux contrebandiers alimentaires qui puisent essentiellement leurs produits en Gambie.

IGFM