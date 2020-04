Ziguinchor: La ligue régionale de Basket-Ball s’offre le scalp de Baba Tandiang

iGFM – (Dakar) La ligue régionale Basket-ball de Ziguinchor n’a pas été tendre ce mercredi 29 avril 20, dans l’après-midi avec l’ex président de la fédération sénégalaise de Basket-ball durant les années 2010-2012, Baba Tandiang. Après avoir fait un diagnostic sans complaisance de leur discipline sportive à Ziguinchor en particulier et au Sénégal d’une manière générale, «le basket-ball se porte bien depuis l’avènement de Me Babacar Ndiaye qui a entamé de nombreuses réformes. Des réformes qui ont eu des répercussions positives dans la zone sud», a dit, devant la presse, le président de la ligue régionale de basket-ball Mamadou Lamine Sidibé. Saisissant l’occasion, les membres de la ligue régionale de basket-ball de Ziguinchor n’ont pas raté Baba Tandiang. Ils l’ont flingué avant de le traiter de jaloux, de personne aigrie et de pire président de la balle orange au Sénégal. «Il est inadmissible que quelqu’un comme Baba Tandiang qui a toujours des insultes dans la bouche puisse diriger une quelconque section du basket-ball dans notre pays. Par conséquent la ligue régionale de basket-ball reste attacher aux idéaux de la fédération de basket-ball. C’est pourquoi, nous réclamons une sanction plus sévère et plus corsée à l’endroit de Baba Tandiang. C’est-à-dire sa radiation pure et simple», a soutenu Mamadou Lamine Sidibé qui n’a pas manqué de dresser un bilan noir de la gestion de Baba Tandiang durant les années de sa gestion.

IGFM