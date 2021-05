dimanche 9 mai 2021 • 47 lectures • 0 commentaires

iGFM - (Dakar) La présidente du Haut conseil de dialogue social (HCDS), Mme Innocence Ntap Ndiaye était ce jeudi 6 mai 2021 dans la région sud pour, en ce mois béni, maquer son attachement aux populations démunies.

L’ancienne ministre de la Fonction publique du Travail et des Organisations professionnelles s’est rendue successivement à Bignona puis à Ziguinchor et Oussouye où elle a, en compagnie de sa forte délégation, été accompagnée par les chefs de services départementaux de l’action sociale, pour offrir du riz, de l’huile et plus de 500 kids alimentaires à ces populations nécessiteuses. «Nous sommes très satisfaites.

Cet acte que Mme Innocence Ntap Ndiaye vient de poser à l’endroit de notre modeste va nous soulager pendant ce mois béni de Ramadan. Nous prions pour qu’Allah SWT dans sa bonté infinie continue de l’accompagner dans sa mission », explique la veuve et mère de huit enfants, Mme Aminata Diédhiou. Pour rappel, lors du dernier Conseil des ministres, le Président de la République Macky Sall a émis son vœu de voir le dialogue social érigé en règle de gouvernance dans des secteurs sociaux comme l'éducation et la santé.

La présidente du Haut conseil du dialogue Mme Innocence Ntap Ndiaye lors de sa tournée s’est félicitée de cette instruction du chef suprême des Armées avant d’annoncer que ses services vont s'orienter dans les meilleurs délais vers la matérialisation de cette volonté du Chef de l'État

IGFM.