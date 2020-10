Pour Mamadou Moustapha Thiam planificateur à la région médicale de Ziguinchor, «à Ziguinchor, la situation de la pathologie en matière de lutte contre le paludisme compte tenu des zones où il faut renforcer les interventions. Il s’agira pour nous, pendant ces deux jours, de renforcer les connaissances de journalistes et animateurs de radios et télévisions de la région de Ziguinchor sur le paludisme» Pour son collègue Raphaël Bakhoum, «des plans d’actions d’accélérations de la lutte ont été faites dans toutes les régions et dans les zones de fortes insistances et l’améliorations des zones à forts taux de paludisme. Entre 2001 et 2017, le paludisme a connu un fort taux de baisse dans la région. A Oussouye et Thionk-Essyl les districts sont en train de mener des investigations pour éradiquer définitivement la maladie», a laissé entendre M. Bakhoum.

A l’en croire toujours, «le Sénégal a fait de l’élimination du paludisme une grande priorité. Dans la région, nous disposons d’un plan d’accélération de lutte contre cette pathologie qui continue de faire des ravages au Sénégal. Une stratégie qui est surtout basée sur la sensibilisation et sur le volet communication qui entre dans le cadre du renforcement des capacités des acteurs de la presse», a soutenu Raphaël Bakhoum.

Les journalistes et animateurs de radios et de télévisions présents à la rencontre, ont salué l’initiative de la région médicale de Ziguinchor qui entre dans le cadre du renforcement de leur capacité en matière de lutte contre le maladie du paludisme. Ils n’excluent pas, disent-ils, de jouer leur partition dans la lutte contre la maladie (paludisme) mais aussi et surtout pour interrompre la transmission locale

IGFM