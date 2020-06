Ziguinchor : L’ASC Tabanka-Escale veut gagner son match contre la Covid-19

iGFM-(Dakar) Les dirigeants, joueurs, supporteurs de l’ASC Tabanka-Escale et habitants du quartier de Boudody, sis au cœur de la commune de Ziguinchor, se sont depuis ce samedi matin, appropriés la lutte contre la pandémie du coronavirus par des messages sur les réseaux sociaux, mais aussi avec des contributions financières à travers leurs expatriés, la distribution des masques et de gels antiseptiques et des bassines d’eau javellisée qui surplombent leur quartier et ses environs.

Un bel exemple selon le maire de la ville de Ziguinchor Abdoulaye Baldé qu’une association sportive et culturelle veuille gagner son match contre la COVID-19 dans sa cité. Pour le président de l’ASC Tabanka-Escale Momo Gakou, «c’est une façon pour nous dirigeants, sympathisants, joueurs, supporteurs, anciennes gloires de notre équipe, de participer à notre manière l’effort de guerre c’est-à-dire de jouer notre partition dans la lutte contre cette pandémie dans notre quartier en particulier et dans la région d’une manière générale », a laissé entendre M. Gakou.

Pour le président du comité à l’organisation Idrissa Mansa Seydi, «ce jour restera plus que jamais graver dans nos mémoires. Il marque essentiellement la célébration d’une action généreuse des habitants de notre quartier et de nos expatriés. Plus d’un million de FCFA a été mobilisé pour permettre à notre équipe de jouer sa partition dans la lutte contre le coronavirus», a dit M. Seydi.

En plus de cette enveloppe, les sages du quartier ont saisi l’occasion pour envoyer un message de remerciement aux jeunes expatriés du quartier avant de prévenir les populations sur la dangerosité de cette maladie et la nécessité de se conformer aux mesures d’hygiène édictées par des experts en la matière.

Des prières ont été dites pour le repos de l’âme des figures emblématiques du quartier de Boudody-Escale. Des figures qui ont pour noms : Samba Gakou, Tonton Ibou Gueye, Saer Cissé, Adramé Ndiaye, Aribo….. «Notre ASC a d’autres ambitions car, nous comptons jouer également notre partition dans le développement économique et social de cette Casamance, notre région qui a été éprouvée par un conflit de plus de 30 années », a conclu le président Momo Gakou.

IGFM