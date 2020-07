Ziguinchor : Le baron de la drogue Chérif Mballo arrêté avec 4, 5 Kg de chanvre indien,

iGFM – (Ziguinchor) – Dans le cadre d’une opération de sécurisation, la police à Ziguinchor a arrêté, dans des circonstances rocambolesques, un trafiquant de drogue notoire avec 4, 5 Kg de chanvre indien. Chérif Mballo est un multirécidiviste. Son complice Aliou Soumaré également un ancien pensionnaire de la Mac de Ziguinchor a, dans sa fuite, disparu «mystérieusement» dans les mangroves du village de Tobor. Il est activement recherché par les limiers du commissariat de police de Yamatogne. qui portent les mêmes prénoms et noms de famille.

Les faits se sont déroulés dans la nuit du samedi 18 au dimanche 19 juillet 20 quand les deux trafiquants de drogue ont été aperçus par les policiers à bord de leur moto «Jakarta» Chérif Mballo et Aliou Soumaré s’adonnaient au trafic de drogue dans deux quartiers de Ziguinchor, repaires de délinquants et qui offre un cadre idéal pour se livrer au business illicite et aux pratiques rejetées par la société. Selon nos sources proches de l’enquête ouverte par les flics, «Chérif Mballo et Aliou Soumaré achetaient la drogue à Tobor avant de venir à Ziguinchor pour le revendre.» Repérés par les policiers et sentant le danger venir sur eux, Aliou Soumaré a préféré sauter de sa moto «Jakarta». Comme un Carl Lewis, il va réussir à dribbler les policiers avant de disparaitre «mystérieusement» dans les mangroves.

Moins chanceux que son complice qui est un trafiquant notoire de chanvre indien et aujourd’hui activement recherché par la police, Chérif Mballo a été arrêté par les policiers. Il détenait par devers lui un sac contenant 4,5 de chanvre indien. Interrogé, il a reconnu les faits qui lui sont reprochés. Chérif Mballo a été envoyé depuis hier à la citadelle du silence où il médite tranquillement sur son sort. La drogue et la moto ont été consignées.