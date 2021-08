lundi 9 août 2021 • 161 lectures • 0 commentaires

Le corps d’une femme sans vie a été découvert ce lundi matin dans un canal d’évacuation d’eaux usées au quartier Djibok de Ziguinchor (sud) où les éléments des sapeurs-pompiers et de la police scientifique sont à pied d’œuvre pour tenter d’élucider ce drame.

La découverte macabre a été faite par les populations riveraines qui ont alerté les forces de défense et de sécurité. La gendarmerie, la police scientifique et les sapeurs-pompiers se sont déplacés sur les lieux. Si aucune information n’a encore filtré sur le mobile de ce drame, à Djibok, plusieurs hypothèses sont avancées, dont celle qui voudrait que la femme a été ’’drainée par les eaux de pluie de la veille’’.



D’autres parlent d’un forfait commis "ailleurs par des bandits qui ont jeté la victime dans le canal parce qu’elle est inconnue au quartier’’. Le corps sans vie de cette femme dont l’âge est compris entre 30 et 40 ans se trouve entre les mains de la gendarmerie et la police scientifique qui ont ouvert une enquête sur cette affaire.