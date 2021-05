mercredi 26 mai 2021 • 48 lectures • 0 commentaires

Société 1 heure Taille

iGFM - (Dakar) Ziguinchor, le quartier Soucoupapaye a été ce samedi le lieu de rencontres pour les femmes du GIE Manko de la dite localité, Kabada de L'Indiane et de Colobane pour la remise de subventions octroyée par le Directeur général de l'ANRAC.

Ainsi 150 femmes issues de ces GIE ont pu bénéficier d'une subvention de 500 milles sur fonds propre afin de leur permettre de mener leurs activités de commerce au marché Tayal de Colobane.

Ce financement qui fait suite à un premier appui qui avait permis à ces femmes de se constituer un appui en gel et produits hygiénique dans le contexte de covid 19. La cérémonie qui s'est déroulé ce samedi 22 mai 2021 en présence du donateur le DG de l'ANRAC Ansou sane fils de la localité et qui a vu la présence massive des populations a été une occasion pour le Directeur général de l'ANRAC d'accueillir dans les rang de l'alliance pour la République des responsables du PASTEF de Lindiane Kabada et de colobane qui ont décidé de soutenir les actions du président macky sall.

Il s'agissait également pour le Directeur général de l'ANRAC dans lancer la grande offensive pour la reconquête de ziguinchor pour le compte de la coalition benno bokk yaakaar.

Cette reconquête partira par des activités sur le terrain avec des visites de proximité pour ramener les populations à comprendre la vision du chef de l'état macky sall pour la casamance avec ses nombreuses réalisations faites dans la région.

Aux jeunes de la région de ziguinchor, le DG de l'ANRAC leur demande de profiter des opportunités de création d'emploi offerte par le président de la République à travers le recrutement des 65 milles annoncés par le gouvernement.