Ziguinchor : Le Dr Moussa Diédhiou invite les populations à accompagner l’Etat dans sa volonté de rouvrir les classes

iGFM-(Dakar) Le président du mouvement «And Doolel Moussa» a fait face à la presse ce mardi pour s’expliquer sur la réouverture des classes le 2 juin prochain. Le Dr Moussa Diédhiou puisse que c’est de lui qu’il s’agit, a invité les populations à accompagner l’Etat dans sa volonté de rouvrir les classes.

Le pharmacien et responsable politique à Ziguinchor a d’abord salué la mesure qui a été prise par le Président de la République Macky Sall. «Fermer les classes équivaudrait à une blanche. Se serait, si tel est le cas une perte lourde avec des conséquences incommensurable pour notre pays. Les mesures prises par le Chef de l’État en direction du secteur de l’éducation sont très salutaires », a laissé entendre, devant la presse, le Dr Moussa Diédhiou. A l’en croire, «la maladie du COVID 19 évolue et les mesures mises en place par l’Etat sont aussi en train d’évoluer. Il est très normal que les élèves reprennent le chemin le 2 juin prochain. D’après des chercheurs, on ne peut pas, pour l’heure, éradiquer la maladie. C’est pourquoi, nous devons apprendre à vivre avec elle. La question d’une année blanche avancée par certaines personnes, ne doit nullement prospérer à mon humble avis. C’est pourquoi, j’invite les populations à accompagner l’Etat dans sa volonté de rouvrir les classes le 2 juin prochain pour sauver l’année scolaire et permettre aux élèves de passer leurs examens de fin d’année», a ajouté le Dr Diédhiou. Invitant les populations à respecter les mesures sanitaires prises par les autorités dans la lutte contre le COVID 19, «je demande à l’Etat d’aider très rapidement les paysans afin qu’ils puissent regagner très rapidement leurs contrés pour préparer la saison des pluies. Idem pour les transporteurs qui sont aussi fortement impactés par la pandémie », a conclu le Dr Moussa Diédhiou qui a magnifié la discipline des populations qui ont respecté les mesures édictés dans tous les lieux.

IGFM