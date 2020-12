samedi 12 décembre 2020 • 353 lectures • 0 commentaires

Actualité 3 heures Taille

iGFM (Dakar) Le Gouverneur de la région de Ziguinchor a tenu à rappeler à l’ordre les chefs de services régionaux qui, depuis quelques temps, boycottent les réunions qu’il organise très souvent à la gouvernance. Il n’exclut de sortir la cravache contre les récalcitrants.

Le Gouverneur de la région de Ziguinchor Guedj Diouf est en colère contre les chefs de services régionaux qu’il administre. Et pour cause, il ne peut plus digérer les absences répétitives de ces chefs de services régionaux. Son adjoint chargé des affaires administratives Babacar Niang a porté sa parole hier, vendredi 11 décembre 2020. Il a mis en garde ces derniers (les chefs de services régionaux). «Il a été noté depuis quelques temps que des chefs de services régionaux boycottent les réunions qui sont convoquées par le Gouverneur de la région. Nous les rappelons qu’ils sont tenus à respecter et de déférer à ces convocations», a laissé entendre Babacar Niang. C’était à l’occasion de la réunion d’informations et de consultations citoyennes organisées dans le cadre du partenariat pour un gouvernement ouvert (PGO). «Nous leur enverrons des circulaires de rappel et des demandes d’explications leurs seront servies, c’est-à-dire à ces chefs de services régionaux récalcitrants, absentéistes qui ne nous servent, en réponse, aucune explication», a soutenu l’adjoint du gouverneur chargé des affaires administratives.

Pour bon nombre de chefs de services régionaux qui ont été contactés, «nous recevons très tard, et très souvent à la dernière minute les convocations du Gouverneur. C’est pourquoi, en général et très souvent, nous brillons par notre absence», disent-ils. Mais pour d’autres, ils admettent cependant que de nouvelles formes d’absentéisme se développent depuis un moment, en lien avec le mode de fonctionnement des services régionaux.

IGFM