Ziguinchor : Le Groupe Médias du Sud crache sur l’aide à la presse et parle d’absence totale de respect et de considération

iGFM – (Ziguinchor) – Amer et outré par l’acte, l’Administrateur Général du Groupe Médias du Sud qui s’est installé à Ziguinchor depuis plusieurs années, a rendu le chèque de 500.000 FCFA qu’il a reçu du Trésor public dans le cadre de l’aide à la presse. Alassane Sarr puisse que c’est de lui s’agit, a exprimé son indignation et désolation totale avant de cracher du feu sur ledit chèque. Il parle même d’une «absence totale de respect et de considération à son endroit, de la part du ministre de la communication et de ses collaborateurs»

Le Groupe Médias Sud qui a reçu du Trésor public le chèque numéro 0641717 du 12/05/2020 de cinq cent mille francs (500.000 FCFA) en guise de quote-part dans l’aide octroyée aux organes de presse par le Président de la République. Son Administrateur Général Alassane Sarr a craché hier du feu sur cette aide avant de parler, «de montant à la limite dérisoire et insultant au regard des sommes allouées à d’autres organes de presse de moindre importance du pats et de notre région».

«Nos investissements dépassent le demi-milliard de FCFA. Nous sommes une plate-forme composée d’une radio digitale FM 89.3, d’un site web et d’une télévision en streaming dans l’attente d’une licence pour émettre pour le grand public » A en croire M. Alassane Sarr, «nous avons plus d’une trentaine de salariés directs et indirects, nos charges d’exploitation avoisinent les 6 millions de FCFA mensuels.» S’adressant au ministre de la Communication et de la Culture, «beaucoup de personnalités du pays et certains de vos collègues ont eu à visiter nos installations et ont loué la qualité du matériel qui a été installé. Nous consenti ce sacrifice pour aider les jeunes casamançais à exercer qu’ils ont appris dans des écoles de formation de Dakar.

La plupart d’entre eux, après 2 à 3 mois de stage, rentrent au bercail pour se tourner les pouces avant de sombrer le plus souvent dans désœuvrement total. Ce sacrifice mérite à notre sens plus de respect, surtout si l’on considère économique exiguë de la région après trente-années de rébellion armée. Vous pouvez imaginer aisément qu’un retour sur investissement n’est pas espérer dans un futur proche. Monsieur le Ministre, nous refusons de «faire-valoir » en conséquence de tout ce qui précède, nous avons décidé de vous retourner ce chèque », a indiqué M. Sarr.

IGFM