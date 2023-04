mercredi 26 avril 2023 • 86 lectures • 0 commentaires

iGFM - (Dakar) La conservation ainsi que le transport des produits halieutiques constituent des freins au développement des activités des groupements de femmes dans certaines zones du pays comme en Casamance.

Pour apporter une solution à cette situation, le projet d’appui à l’entreprenariat des femmes et à l’emploi des jeunes (PADEF EJ) dont l’objectif premier est « l’amélioration des conditions de vie sociale et économique des femmes », a entrepris des actions visant à aider des groupements de femmes à acquérir à travers sa ligne de financement islamique, des camions frigorifiques. C’est dans ce cadre que le GIE de femmes d’Elinkine et le GIE Kawral d’Adéane ont reçu le 25 avril 2023, à Thiès, à l’usine SENBUS, les clés de leurs camions frigorifiques. Ces camions d’une valeur globale de 50 millions de FCFA ont été assemblés au niveau de l’usine SENBUS.

Selon la présidente d’un des GIE bénéficiaires, Siré Diémé, elles avaient un problème d’évacuation de produits. Mais avec ces camions frigorifiques acquis dans le cadre d’une ligne financement islamique du PADEF EJ, disponible au niveau de son partenaire, le Crédit mutuelle du Sénégal, cette problématique sera bientôt un lointain souvenir. En effet, avec ce camion de transport d’une capacité de 5 tonnes, les membres de son groupement pourront désormais écouler vers d’autres marchés dont Dakar, leurs produits. Les fruits de mer ne vont plus pourrir sur place par faute de moyen de transport s’est réjoui Mme Diéme.

Cet exercice n’est pas une première. En effet, selon le Coordonnateur du PADEF/EJ, Mame Thierno Gueye, avant les femmes de Ziguinchor, le PADEF / EJ avait déjà remis un camion frigorifique à un groupement de femmes à Foundiougne.

M. Gueye a aussi expliqué que le PADEF/ EJ vient de bouclier une enveloppée de 1,5 milliards de FCFA, qu’ils sont en train de mettre en place. L’ambition du projet a indiqué le Coordonnateur du PADEF/EJ est de mobiliser avant la fin de l’année 2023, une enveloppe de 3 milliards FCFA destiné aux femmes.