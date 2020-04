Ziguinchor: Le PCA de la Mutuelle Générale de l’Education du Sénégal va remettre de l’ordre dans la direction

iGFM-(Dakar) La Direction nationale de la Mutuelle Générale de l’Education du Sénégal (MGES) est sortie ce lundi matin de son mutisme pour clarifier le débat sur les accusations portées en son encontre par des enseignants membres de la mutuelle de santé en fonction à Ziguinchor (Sud du Sénégal).

Des enseignants qui avaient, le 2 avril 2020, face à la presse, dénoncé la gestion catastrophique de leur mutuelle de santé par leurs responsables. La mutuelle, à travers son Président du Conseil d’administration a dégagé en touche toutes ses accusation avant de promettre de rétablir l’ordre, dans un délais court, dans la mutuelle à Ziguinchor. Dénonçant avec véhémence le 2 avril dernier, devant la presse régionale, la gestion catastrophique de leur mutuelle de santé, la MGES, avec des chiffres à l’appui, «je ne sais pas d’où l’enseignant Yakhoub Diaité a sorti ses chiffres faramineux, tout en tentant de semer le doute dans l’esprit des enseignants et des autorités. En réalité, ce groupuscule d’enseignants qui ne se soucie que de ses intérêts, servant d’autres structures au détriment de la prise en charge correcte des membres, ne nous surprend guère», regrette d’entrée, devant la presse, le PCA de la MGES, Koumouna Biagui. «En effet, depuis que trois responsables du département de Ziguinchor sont suspendus, ces derniers comme en attestent les messages audio menaçant de paralyser l’antenne et d’appeler à la rébellion, versent dans des tentatives de déstabilisation », a ajouté M. Biagui. Très en verve, «qu’est ce qui explique que sur 45 antennes départementales, il n’y a que la commune de Ziguinchor où toutes les pharmacies ont arrêté les prestations alors que mensuellement des sommes sont allouées pour le paiement ?», se demande le PCA de la Mutuelle générale de l’éducation du Sénégal. «Certes il y’a un endettement mais celui de Ziguinchor est moins lourd que celui de toutes les autres régions du pays. Et pourtant dans ces régions la prise en charge médicale se fait correctement», a reconnu Koumouna Biagui. En tout état de cause, «la direction ne cautionnera pas que des responsables déchargés pour servir exclusivement la mutuelle, se donnent le loisir d’abandonner le bureau pour aller entrainer une équipe de football ou pour faire du journalisme. Ce groupuscule, mettant leur menace à exécution découragent les partenaires et leur demandent d’arrêter la délivrance des médicaments jusqu’à paiement intégrale de la dette », a averti le patron de ladite mutuelle. Sur les enfants malades des enseignants donnés pour mort par les enseignants membres de la mutuelle de santé à Ziguinchor, «qui alors, a sacrifié la vie des malades en attente d’intervention chirurgicale ? Qui a sacrifié les enfants des collègues qui ne sont pas suspendus? », se demande encore M. Koumouna. «C’est à la fois hideux, lâche et inhumain de prendre les enseignants en otage. La direction prendra toutes ses responsabilités et rassure les enseignants tout en se désolant du comportement irresponsable de ses ex dirigeants remis d’ailleurs aux autorités académiques locales, que dans un délai très court l’ordre sera remis au niveau de l’antenne de Ziguinchor. La direction demande à ses enseignants frondeurs de se rapprocher du trésorier général ou des services de la solde pour avoir les effectifs qui sont très loin des chiffres qu’ils avancent. Certes la mutuelle vit un déficit de trésorerie de près 45%, justifié par le non reversement de la part de l’Etat et l’arrêt de notre système de microfinance à cause de la bancarisation, mais avec l’abnégation au travail et le sérieux de ses dirigeants, tant bien que mal dans tous les départements la prise en charge se fait correctement. Effectivement, le conseil d’administration national a décidé en toute responsabilité de ne pas privilégier le paiement des indemnités au détriment des partenaires. Ce que quelques dirigeants ne veulent entendre et manipulent des gens suspendus pour tenter la déstabilisation. Ça ne passera pas et la direction rappelle que la fonction d’administrateur est gratuite. Des indemnités ne peuvent être allouées que dans la mesure du possible. Pour autant, l’espoir est permis aujourd’hui. Le fil du dialogue est renoué avec l’employeur en l’occurrence le Ministre de l’Education Nationale qui s’engage à ne ménager le moindre effort pour une prise en charge correcte desenseignants »,a conclu le président Koumouna Biagui.

